Курсовая Учет и аудит расчетов с бюджетом

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Тема курсовой работы:

"Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц"

c практической частью

Требования в методичке (вложенный файл)

14 лет назад
s3group
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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