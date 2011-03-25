Курсовые и рефераты по радиоэлектронике В приложении методички по курсовым проектам Полное задание вышлю выбранному специалисту. Укажите в заявке Вашу почту для высылки материалов. Введение, заключение, ...
Отчет о производственной практике по бух.учету
Отчет о производственной практике по бух.учету
Требуется отчет и дневник прохождения
Тема работы и метод.указания в приложении (рассматривать на примере предприятия, информацию по предприятию вышлю выбранному специалисту).
Выбранному специалисту при успешной сдаче работы далее будет отдан проект по диплому.
В работе должны быть рассмотрены самые последние нормативные документы.
Объём работы 30 страниц текста и 5-6 стр. приложений.
Дневник на 3-4 страницы.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 25 источников.
Сноски не менее 30 .
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы 10.03.2011 до 02 часов ночи МСК.
Планируемый бюджет 1000 руб.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Выбранный исполнитель
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