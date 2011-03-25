Отчет о производственной практике по бух.учету

Я впервые обратился за помощью по проекту к услугам Дарьи, опираясь на множество положительных отзывов клиентов по другим проектам! И все положительные моменты работы со специалистом реально были в этом проекте! Все сделано очень серьезно! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны!!!Специалист всегда на контакте!По ходу работы мне пришлось внести некоторые корректировки, которые Дарья быстро и четко все выполнила, что меня очень порадовало. Радует, что такой хороший специалист своей тематики, как Дарья,приходит на помощь мне и другим заказчикам! Конечно,от меня самые лучшие рекомендации и пожелания дальнейшего успешного сотрудничества!!!! Поэтому от меня еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн