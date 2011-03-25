Отчет о производственной практике по бух.учету

$33
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Завершен4 заявки219 просмотров

Отчет о производственной практике по бух.учету

Требуется отчет и дневник прохождения

Тема работы и метод.указания в приложении (рассматривать на примере предприятия, информацию по предприятию вышлю выбранному специалисту).

Выбранному специалисту при успешной сдаче работы далее будет отдан проект по диплому.

В работе должны быть рассмотрены самые последние нормативные документы.

Объём работы 30 страниц текста и 5-6 стр. приложений.

Дневник на 3-4 страницы.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Сноски не менее 30 .

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы 10.03.2011 до 02 часов ночи МСК.

Планируемый бюджет 1000 руб.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$33
5 дней
Я впервые обратился за помощью по проекту к услугам Дарьи, опираясь на множество положительных отзывов клиентов по другим проектам! И все положительные моменты работы со специалистом реально были в этом проекте! Все сделано очень серьезно! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны!!!Специалист всегда на контакте!По ходу работы мне пришлось внести некоторые корректировки, которые Дарья быстро и четко все выполнила, что меня очень порадовало. Радует, что такой хороший специалист своей тематики, как Дарья,приходит на помощь мне и другим заказчикам! Конечно,от меня самые лучшие рекомендации и пожелания дальнейшего успешного сотрудничества!!!! Поэтому от меня еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Первый совместный проект с Константином прошел удачно! :) Оплата была произведена очень оперативно, за что большое спасибо Константину! Очень приятно иметь дело с ответственным, порядочным заказчиком, которому поверишь в следующий раз, взяв проект. Однако надо отметить, что Константин довольно требователен в отличие от других заказчиков и за это его можно только уважать, потому что не многие заказчики сами проверяют работу перед сдачей ее клиенту. Это грамотно и правильно! Я думаю, его клиенты, обращаются к нему очень часто. Спасибо Вам, Константин, за работу, быструю оплату и приятное человеческое общение! Надеюсь, будем сотрудничать и дальше! :)

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DariaGl
Дарья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад