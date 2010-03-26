Диплом Стратегия турфирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка143 просмотра

Нужно написать главы 2,3 к диплому на тему: Выбор стратегии турфирмы на рынке авиаперевозок, план в приложении

15 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lalambra
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$80
10 дней
Наталья нас очень сильно подвела, должна была сдать работу 5.04, однако просто исчезла без предупреждения. На связь не выходит в течении 10 дней, на письма не отвечает. Т.е. надеяться на такого сотрудника просто нельзя.

Заявки фрилансеров

Lalambra
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад