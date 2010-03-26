Ценовая политика фирмы

$33
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Закрыт4 заявки168 просмотров

Курсовая работа по экономич. теории по теме: "Ценовая политика фирмы".

Объем: 30л.

Сроки: 10 дней.

Бюджет: 1000р.

План работы и примерный список литературы необходимо предоставить уже в ближайшее время.

Методичку пришлю на эл. адрес исполнителя.

Заявки оставляйте на проекте. С исполнителем свяжусь самостоятельно.

15 лет назад
KoulCHer
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-2)

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