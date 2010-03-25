Тема: Определение ликвидационной стоимости предприятий "такой-то" отрасли. Отрасль выбрать произвольно. Объём: 25 стр. Срок: 4-5 дней. Условия выполнения работы: - оплата по факту готовности; - ...
Курсовая работа
Требуется специалист для написания высококачественной курсовой работы по микроэкономике!
Сроки: 14 дней
Объем: ~ 30л.
Методичку предоставлю исполнителю.
Необходимо в оперативные сроки составить план курсовой работы.
Работаю без предоплаты. Оплата по факту или частями.
Качество курсовой работы должно быть на высшем уровне! Работа должна быть полностью уникальная, без намека на плагиат.
Тема курсовой работы должна быть раскрыта в полном объеме.
Одним словом, должна получиться качественная продуманная курсовая работа в рамках определенной темы.
Выберу исполнителя, предложившего наиболее оптимальное соотношение цены и качества.
Приветствуется наличие у исполнителя портфолио и отзывов со стороны других заказчиков.
С ув.,Станислав.
Заявки фрилансеров
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