Закомментировать код Delphi

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Завершен5 заявок292 просмотра

Требуется закомментировать код прилагаемой программы. Каждое действие - не надо, но обязательно описать что делает каждая процедура.

Delphi
15 лет назад
shpicbergen
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PresAlexandr
Александр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$16
2 дня
Отличный исполнитель! Выполнил все качественно и в срок.
Хороший заказчик! При работе со мной осуществил предоплату! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PresAlexandr
Александр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад