Информационная перегрузка. PR. Коммуникации.

Спасибо, Мария! Отличный заказчик. Признаюсь честно, что по срокам я оказалась не на высоте, потому что как раз в момент написания этого диплома неожиданно родила сына на месяц раньше срока. Но Мария отнеслась к проблеме с редкостным терпением. Если ей когда-либо понадобится еще здесь что-то заказывать, всем фрилансерам ее горячо рекомендую.