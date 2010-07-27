Реферат: Производные функций
Информационная перегрузка. PR. Коммуникации.
Вид работы Диплом
Тема Информационная перегрузка
Срок 15.04.2010 до 18:00
Объем 60 – 80 стр.
Требования к работе Диплом выполняем целиком
Общая структура работы:
Введение – (актуальность, цели, задачи, разработанность проблемы и т.д.)
1. Теоретич. глава (Главное строго по теме и без лишней воды: раскрытие проблемы и ее актуальность, раскрытие теоретич. понятий и терминов, описание взглядов различных авторов на проблему и пр.)
2. Практическая глава (эмпирическое исследование )
3. Практич. глава (выводы и пути решения проблемы)
4. Заключение (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели)
СИЛ (обязат. использование периодики, допустимы электронные ресурсы)
Приложения
Стоимость: 8 000 руб
Примечания Правила оформления работы и примерный список литературы вышлю автору. Антиплагиат не менее 70%
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