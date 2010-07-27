Информационная перегрузка. PR. Коммуникации.

$265
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Завершен3 заявки176 просмотров

Вид работы Диплом

Тема Информационная перегрузка

Срок 15.04.2010 до 18:00

Объем 60 – 80 стр.

Требования к работе Диплом выполняем целиком

Общая структура работы:

Введение – (актуальность, цели, задачи, разработанность проблемы и т.д.)

1. Теоретич. глава (Главное строго по теме и без лишней воды: раскрытие проблемы и ее актуальность, раскрытие теоретич. понятий и терминов, описание взглядов различных авторов на проблему и пр.)

2. Практическая глава (эмпирическое исследование )

3. Практич. глава (выводы и пути решения проблемы)

4. Заключение (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели)

СИЛ (обязат. использование периодики, допустимы электронные ресурсы)

Приложения

Стоимость: 8 000 руб

Примечания Правила оформления работы и примерный список литературы вышлю автору. Антиплагиат не менее 70%

15 лет назад
JuJuTh3Best
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
15 лет назад
$265
10 дней
Диплом был написан достаточно качественно и оригинально, исследование было выполнено на высоте. Тема была сложной, но Анастасия справилась и все сделала. Спасибо)
Спасибо, Мария! Отличный заказчик. Признаюсь честно, что по срокам я оказалась не на высоте, потому что как раз в момент написания этого диплома неожиданно родила сына на месяц раньше срока. Но Мария отнеслась к проблеме с редкостным терпением. Если ей когда-либо понадобится еще здесь что-то заказывать, всем фрилансерам ее горячо рекомендую.

Заявки фрилансеров

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
15 лет назад