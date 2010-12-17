Реферат: Производные функций
Дипломная работа PR
Нужна Качественная Оригинальная Дипломная работа
Тема: Организация PR на предприятии "ЭкзотикАзиаТур" (http://www.exatour.ru/)
ПЛАН
Введение 3
1. Роль и значение PR в продвижении услуг предприятия
1.1. Место PR в системе маркетинговых коммуникаций
1.2. Цели, задачи, функции и области применения PR
1.3 Методы PR
2. Анализ организации PR в компании «ЭкзотикАзиаТур»
2.1. Общая характеристика компании и услуг
2.2. Анализ экономических показателей деятельности
2.3. Анализ методов PR в компании
3. Основные направления совершенствования методов PR в туристической компании «ЭкзотикАзиаТур»
3.1 Проблемы PR в компании
3.2 Предложения по совершенствованию PR в компании
Заключение
Список литературы
Приложения
Антиплагиат Строго более 85%
СРОК: 31 марта работа должна быть уже сдана (задержки невозможны ни на один день)
Предзащита 1 апреля (1я, 2я главы)
Оплата сразу после проверки (Яндек, ВебМани, Блиц СБРФ)
Данные будут 26 марта.
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