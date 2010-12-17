Дипломная работа PR

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Завершен1 заявка129 просмотров

Нужна Качественная Оригинальная Дипломная работа

Тема: Организация PR на предприятии "ЭкзотикАзиаТур" (http://www.exatour.ru/)

ПЛАН

Введение 3

1. Роль и значение PR в продвижении услуг предприятия

1.1. Место PR в системе маркетинговых коммуникаций

1.2. Цели, задачи, функции и области применения PR

1.3 Методы PR

2. Анализ организации PR в компании «ЭкзотикАзиаТур»

2.1. Общая характеристика компании и услуг

2.2. Анализ экономических показателей деятельности

2.3. Анализ методов PR в компании

3. Основные направления совершенствования методов PR в туристической компании «ЭкзотикАзиаТур»

3.1 Проблемы PR в компании

3.2 Предложения по совершенствованию PR в компании

Заключение

Список литературы

Приложения

Антиплагиат Строго более 85%

СРОК: 31 марта работа должна быть уже сдана (задержки невозможны ни на один день)

Предзащита 1 апреля (1я, 2я главы)

Оплата сразу после проверки (Яндек, ВебМани, Блиц СБРФ)

Данные будут 26 марта.

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15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
15 лет назад
$200
5 дней
Работа выполнена в короткий срок. Спасибо!
Работать было приятно, рекомендую заказчика для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
15 лет назад