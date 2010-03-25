Курсовая по мультимедиатехнологии

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Закрыт3 заявки91 просмотр

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить расчетно-графическую работу (курсовую) для Вуза - создание видеопрезентации или видеоклипа

например, видеоролик на песню или видеопрезентация на произвольную тему. Плюс пояснительная записка.

Укажите, пожалуйста, цену и сроки.

15 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров