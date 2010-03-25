Курсовая психология 1 Курсовая работа---Основы семейной психологии Объём работы 30 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность ...
Курсовая по мультимедиатехнологии
Здравствуйте,уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить расчетно-графическую работу (курсовую) для Вуза - создание видеопрезентации или видеоклипа
например, видеоролик на песню или видеопрезентация на произвольную тему. Плюс пояснительная записка.
Укажите, пожалуйста, цену и сроки.
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