Курсовая, управление персоналом

$50
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Завершен9 заявок206 просмотров

Тема: технологии подбора управленческих кадров

20-25 страниц, срок 5 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

personal45
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$40
5 дней
Заказ выполнен оперативно и строго в оговоренные сроки. Качество работы хорошее. Все вопросы решались быстро и конструктивно. Рекомендую обращаться.
Мне очень повезло с заказчиком! Подробное ТЗ, всегда на связи, оплата в полном объеме. Буду рада сотрудничать с Сергеем в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

personal45
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад