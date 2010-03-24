Дипломная работа по "Механике материалов"

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Закрыт4 заявки97 просмотров

Тема:

"Поперечные колебания пологих оболочек".

Объем: 25-50 страниц.

15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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