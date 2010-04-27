Курсовая по статистике

$50
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Завершен2 заявки134 просмотра

Нужно решить 2 студенческие задачи по статистике (экономический факультет).

Этапы решения нужно снабдить краткими пояснениями.

Задания с методическими указаниями в приложении.

Называйте свою цену.

Сделать нужно к завтрашнему вечеру.

15 лет назад
Studento
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

pallada78
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа по статистике выполнена быстро и профессионально. Рекомендую.
Вежливый и адекватный заказчик, никаких задержек с оплатой - сразу после получения работы. Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

pallada78
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад