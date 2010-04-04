Три реферата по дисциплине: "Финансы предприятия"

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Закрыт7 заявок243 просмотра

//Выбранный исполнитель подвел, так что публикую снова

Необходимо выполнить 3 реферата по следующим темам:

1. Аудит;

2. Деньги.Кредит.Банки;

3. Ценные бумаги.

Возможно выполнение по отдельным темам.

Предлагайте Вашу стоимость выполнения только в проект.

Оплата - ЯндексДеньги, Вебмани.

Подробности при личной переписке с выбранными кандидатами.

Срок выполнения: 5 дней, 04.04.2010.

15 лет назад
NORDeo
Илья 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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