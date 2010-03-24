Курсовая по политической истории

ПРЕДМЕТ- Политеческая история

ТЕМА-Ленин создатель партии нового типа

Плана нет,нужно составить и согласовать с руководителем к 25 марта (вечер)

Во введении указать предмет,объект,цели ,задачи, кто исследовал и т.д.

Введение и заключение по 2-4 полных листа, заключение с выводами,минимум 5,хорошо расписанных

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть использована литература-Арутюнов,Абрамов А.С.,книга Ленин-о котором спорят сегодня;Литература Вернадского, остальная по желанию

Оформление-14 кегль,поля нижнее,верхнее 2 см,левое 3,правое 1, абзац 1,5 без автопробелов!

Ссылки подстрочные с указанием страниц строго!

Объем от 45 до 50 страниц текста.

Методички нет

Оригинальность от 85%

Срок выполнения работы 1 апреля вечер

Цена 1000 р.

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