Диплом, информатика и ВТ

Темы для диплома в приложеном архиве. можно выбрать любую.

правила оформаления и требования к содержанию диплома выложу чуть позже.

копипаст не допустим, буду проверять, любое сходство с выложеными в интернете работами щитаю попыткой обмануть.

пишите пожалуйста выбраную вами тему и цену за которую готовы приступить к работе.

оплата яндекс деньгами или налом.