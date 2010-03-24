Есть несколько тем на выбор, вышлю исполнителю Объем - 12-15 л. Срок - 25 марта 20.00 мск
Диплом, информатика и ВТ
Темы для диплома в приложеном архиве. можно выбрать любую.
правила оформаления и требования к содержанию диплома выложу чуть позже.
копипаст не допустим, буду проверять, любое сходство с выложеными в интернете работами щитаю попыткой обмануть.
пишите пожалуйста выбраную вами тему и цену за которую готовы приступить к работе.
оплата яндекс деньгами или налом.
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