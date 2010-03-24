Диплом, информатика и ВТ

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Темы для диплома в приложеном архиве. можно выбрать любую.

правила оформаления и требования к содержанию диплома выложу чуть позже.

копипаст не допустим, буду проверять, любое сходство с выложеными в интернете работами щитаю попыткой обмануть.

пишите пожалуйста выбраную вами тему и цену за которую готовы приступить к работе.

оплата яндекс деньгами или налом.

15 лет назад
3dav
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад