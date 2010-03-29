Курсовая бухгалтерский финансовый учёт

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Завершен1 заявка100 просмотров

Тема: Современные формы безналичных и их отражение в учёте

План и правила оформления во вложении

от 25 до 35 стр

Во введении цели, задачи, объект

Основная часть

Заключение

В заключении выводы

Сноски обязательно

26 марта до 12 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
3 дня
Наталья отличный исполнитель молодец Будем работать дальше
Большое спасибо, Надежде, надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад