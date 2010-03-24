Нужно доделать курсовую по Информатике

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Завершен1 заявка248 просмотров

Нужно доделать курсовую по Информатике, а именно увеличить процент Уникальности текста!

15 лет назад
Champion2008
Виктор 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$13
1 день
В общем редактирование курсовой и поднятие уникальности текста я думал что время надо много, да имне очень срочно надо было.... я даже недумал что Игорь сможет мне зделать за ночь все что я потребовал от него, но он к моему удивлению справился да и есче раньше чем мы договаривались изначально! В общем все супер! Буду и дальше с ним сотрудничать!
Четкое ТЗ и моментальная оплата. С Виктором приятно работать, всегда рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад