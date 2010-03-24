Нужно доделать курсовую по Информатике

В общем редактирование курсовой и поднятие уникальности текста я думал что время надо много, да имне очень срочно надо было.... я даже недумал что Игорь сможет мне зделать за ночь все что я потребовал от него, но он к моему удивлению справился да и есче раньше чем мы договаривались изначально! В общем все супер! Буду и дальше с ним сотрудничать!