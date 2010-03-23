Диплом по одной из тем

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Закрыт4 заявки221 просмотр

- управление предпринимательскими рисками

- анализ и оценка затрат в организации

-управление текущими затратами

-организация оперативной фин работы

-управление структурой

-управление стоимостью бизнеса

-методология разработки стратегии позиционирования компании в условиях конкурентной среды

Надо выбрать тему и составить план.

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров