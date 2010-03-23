Развитие туристской индустрии в г. Санкт-Петербурге План есть
Диплом по одной из тем
- управление предпринимательскими рисками
- анализ и оценка затрат в организации
-управление текущими затратами
-организация оперативной фин работы
-управление структурой
-управление стоимостью бизнеса
-методология разработки стратегии позиционирования компании в условиях конкурентной среды
Надо выбрать тему и составить план.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Информационные технологии - тема: Разработка интернет-магазинаЗакрыт15 лет назад
Стратегия вывода на рынок новой товарной группы на примере ... Нужен план. Методичка во вложении.Закрыт15 лет назад
Разработка рекомендаций по совершенствованию сбытовой политики фирмы Нужен план.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Роль социальной рекламы в проведении государственной политики по укреплению здорового образа жизни молодежи. Нужен план.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в приложении.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Доп. файлы http://narod.ru/disk/19029223000/111.rar.htmlРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна курсовая "Краткое описание устройства и ремонта коробки передач автомобиля ГАЗ 3110" не срочно, Предложения только в проектРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад