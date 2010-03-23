Диплом по социальной рекламе

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки174 просмотра

Роль социальной рекламы в проведении государственной политики по укреплению здорового образа жизни молодежи.

Нужен план.

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров