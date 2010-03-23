Теоретические основы информационно-измер.техники

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок101 просмотр

Нужно выполнить курсовую по предмету Теоретические основы информационно-измерительной техники

Определение погрешности квазистатического режима измерительного

компенсатора напряжения.

Требования к работе вышлю.

15 лет назад
prorektor
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров