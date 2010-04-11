Реферат по экономике

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Завершен3 заявки209 просмотров

Требуется реферат по макроэкономике на тему: небанковские кредитные институты.

Методичка в приложении.

Интересует только эксклюзивный реферат с использованием тематической литературы. То что есть в инете не интересует (легко проверить).

Пожалуйста указывайте сроки и сумму!!!

Благодарю за внимание.

15 лет назад
kompressor02
Виталий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$17
2 дня
Сергей отличный специалист своего дела! Заказал эксклюзивный реферат по экономике. Сроки были учтены, работа на высоте! Так держать Сергей!!! Обязательно буду сотрудничать !!!
Рекомендую Виталия как заказчика, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад