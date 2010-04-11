Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ вид работы: диплом дисциплина: информационная безопасность сроки: 1 месяц! Есть ...
Реферат по экономике
Требуется реферат по макроэкономике на тему: небанковские кредитные институты.
Методичка в приложении.
Интересует только эксклюзивный реферат с использованием тематической литературы. То что есть в инете не интересует (легко проверить).
Пожалуйста указывайте сроки и сумму!!!
Благодарю за внимание.
Выбранный исполнитель
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