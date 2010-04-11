Реферат по экономике

Требуется реферат по макроэкономике на тему: небанковские кредитные институты.

Методичка в приложении.

Интересует только эксклюзивный реферат с использованием тематической литературы. То что есть в инете не интересует (легко проверить).

Пожалуйста указывайте сроки и сумму!!!

Благодарю за внимание.