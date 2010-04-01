Курсовая работа Линейные цепи

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Курсовая работа на тему Определение погрешности квазистатического режима измерительного компенсатора напряжения.

Срок сдачи 01.04.10

Объем 10-15 стр.

Методические указания в приложении

15 лет назад
mar8392543
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

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