Реферат по психологии

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Необходимо написать реферат по психологии на тему: "Методика определения детского интеллекта на примере младшего школьного возраста (начальная школа)".

Объем реферата - 20 листов.

В работе должно, в обязательном порядке, присутствовать следующее:

- методология,

- стандартизация,

- валидность,

- расчеты и анализ,

- опросные листы.

Срок выполнения работы - 25.03.2010

Предлагайте стоимость в проект.

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15 лет назад
NORDeo
Илья 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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