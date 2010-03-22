Курсовая по антикризисному управлению

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Закрыт3 заявки110 просмотров

Тема: Управление прибылью предприятия в условиях антикризисного управления

Работу можно писать на примере любого предприятия.

План работы кого заинтересует работа вышлю!!!!

Требования: объем - 45стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски, в ведении задачи, цели, объект, предмет исследования.

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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