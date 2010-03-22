Описание:(для дипломной работы) На предприятие внедряется система дистанционного обучения moodle, работает под управлением ОС Unix и связки apache+php+mysql. Система позволяет производить дистанционное обучение человека, т.е. он использует ресурсы курса хранящегося в этой системе такие как: ...
Курсовая по антикризисному управлению
Тема: Управление прибылью предприятия в условиях антикризисного управления
Работу можно писать на примере любого предприятия.
План работы кого заинтересует работа вышлю!!!!
Требования: объем - 45стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски, в ведении задачи, цели, объект, предмет исследования.
Оплата работы после ее проверки.
Жду предложений по цене!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $13
Курсовая Предмет:Организация производства Есть методическое пособие.Вариант №6, получается: УЧАСТОК СБОРКИ; сменность работы: ТРЁХСМЕННОСТЬ. Срок: 27-28 марта Возможно потом еще надо будет сделать курсовую ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Тема: Взаимосвязь издержек, объемов продаж и прибыли. Срок две недели. Компания www.jetcom.ru по компании предоставляется отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс. Задание к диплому в файле.Закрыт15 лет назад
Нужно сделать всего лишь несколько заданий. Часть таблиц можно просто скопировать отсюда http://www.auditfin.com/fin/2008/4/Gubin/Gubin%20.pdf Остальные тоже можно найти. Работа прикреплена Срок 3-4 часаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Предмет: Финансы Тема: Психологические факторы преодоления конфликтов в ходе ведения деловых переговоров Объём работы: 60 - 70 стр Антиплагиат: от 85% Срок работы: 30 дней Стоимость: 4500 Форма оплата: ...Закрыт15 лет назад
Тема: "Методы экономического прогнозирования"Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Тема: "Совершенствование системы планирования на предприятии"Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написать курсовую работу по Анализу эффективного использования производственных мощностей.Завершен15 лет назад
Тип работы: Курсовая работа Дисциплина: Цифровые измерительные приборы и преобразователи У кого есть опыт написания работ по данному направлению - оставляйте свои данные, либо стучитесь icqЗакрыт15 лет назад
- $150
ТЕМА-Прокурорский надзор за деятельностью органов следствия и дознания ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН: Введение Глава 1. Общее понятие прокурорского надзора. 1.1. 1.2. 1.3. Глава 2. Прокурорский ...Закрыт15 лет назад