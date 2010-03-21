Курсовая работа по экономике и менеджменту

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Тема: "Совершенствование системы планирования на предприятии"

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров