Курсовая работа-бизнес план

$27
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Закрыт1 заявка98 просмотров

Предмет-Анализ и диагностика финансовой-хозяйственной деятельности предприятия сервиса.

Тема :Бизнес план (на примере ООО «Новый взгляд»)

Содержание работы и оформление см. в Методичке http://files.mail.ru/SM1VR3

Данные по фирме в прикрепленном файле. Фирма выдуманная.

Объем 35-40 страниц

Оригинальность от 85%

Первую главу или по возможности всю работу нужна сдать 23 марта к 19.00

Цена 800 рублей

Оплата в рублях на вебмани или сбербанк по выбору

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$27
3 дня

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад