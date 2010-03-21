Гражданско-процессуальное право. Тема характеристика лиц участвующих в деле. 25-30 листов. Не плагиат. Список литературы из норм-правых актов отдельно от основного списка литературы.
Курсовая работа-бизнес план
Предмет-Анализ и диагностика финансовой-хозяйственной деятельности предприятия сервиса.
Тема :Бизнес план (на примере ООО «Новый взгляд»)
Содержание работы и оформление см. в Методичке http://files.mail.ru/SM1VR3
Данные по фирме в прикрепленном файле. Фирма выдуманная.
Объем 35-40 страниц
Оригинальность от 85%
Первую главу или по возможности всю работу нужна сдать 23 марта к 19.00
Цена 800 рублей
Оплата в рублях на вебмани или сбербанк по выбору
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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