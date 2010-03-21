Осбенности использования динамического гистерезиса

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Закрыт1 заявка70 просмотров

Нужен реферат, в котором конкретно и по теме будут изложены особенности, основы и т.д. использования гистерезиса [в прикладной механике]. Необходимы основные понятия и определения, желательно наличие примеров с чертежами и формулами. Объем , порядка 10-15 страниц

15 лет назад
RuS73
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Был
3 года назад

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