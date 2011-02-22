Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ вид работы: курсовая дисциплина: математика тема: Математические методы сроки: 1 день ...
Курсовой проект по экономике предприятия
Курсовой проект по экономике предприятия
Тема в приложении, Вариант 20.
Объем работы 30-35 страниц.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме, какую тему можете выполнить
Срок сдачи 22.02.2011 до 02 часов ночи МСК
Бюджет 1000 руб
Нумерация внизу по центру.
Сноски в квадратных скобках.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Тема: культура общества как основной фактор микровлияния на потребительское поведение. В работе должно быть написано про: субкультуру, миникультуру, обстрактные и материальные элементы культуры, т.е. культурные артефакты, а также про эккультурацию и аккультурацию, границы культуры ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Необычные страховые случаи Объем: 15 стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски. Срок выполнения: 24.03.2010 Жду предложений по цене!!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Тема: Почему цены фактических сделок отличаются от прескурантных цена. какую роль играют прескуранты цены, на какие виды товаров сегодня применяются прескуранты цен. Объем 15 стр, оригинальность не менее 85%, в работе должны быть сноски. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предмет: Инвестиции Тема: Основы бизнес планирования инвестиционного проекта Объём работы: 80 - 90 стр Антиплагиат: от 85% Срок работы: до 20.04.10 Стоимость: укажите вашу Форма оплата: электронные платежи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема любая из списка. Сроки 2 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Курсовая работа по дисциплине "Туристический и гостиничный бизнес" тема "Внутренний туризм (на примере российской туристической компании) объём 20-25 страниц срок 7 днейРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Диплом на тему «Действующий механизм налогообложения НДС и акцизами на предприятии ООО «Фаворит» и пути его совершенствования». План препод дала. Сроки максимально быстрые. Содержание Введение Глава 1. Экономическое содержание косвенных налогов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тема: Экспозиция и интерпретация: роль в процессе восприятия информации потребителем. В работе упомянуть о поведении потребителя, о маркетинге и эконометрике ( чтобы были приведены какие нибудь вычисления по эконометрике) Объем: 25 - 30стр, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Гигиена питания спортсмена (теннисиста). В работе только практика. По рекомендациям (в файле). Теннис большой. Объём: 15 стр. Срок: 3-4 дня. Условия выполнения работы: - оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад