Курсовой проект по экономике предприятия

$33
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Закрыт4 заявки222 просмотра

Курсовой проект по экономике предприятия

Тема в приложении, Вариант 20.

Объем работы 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме, какую тему можете выполнить

Срок сдачи 22.02.2011 до 02 часов ночи МСК

Бюджет 1000 руб

Нумерация внизу по центру.

Сноски в квадратных скобках.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$33
5 дней

Заявки фрилансеров

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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