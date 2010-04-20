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Диплом (Бизнес-план)
Предмет: Инвестиции
Тема: Основы бизнес планирования инвестиционного проекта
Объём работы: 80 - 90 стр
Антиплагиат: от 85%
Срок работы: до 20.04.10
Стоимость: укажите вашу
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по частям
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