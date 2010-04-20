Диплом (Бизнес-план)

Тема: Экспозиция и интерпретация: роль в процессе восприятия информации потребителем. В работе упомянуть о поведении потребителя, о маркетинге и эконометрике ( чтобы были приведены какие нибудь вычисления по эконометрике) Объем: 25 - 30стр, ...