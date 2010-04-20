Диплом (Бизнес-план)

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Закрыт4 заявки146 просмотров

Предмет: Инвестиции

Тема: Основы бизнес планирования инвестиционного проекта

Объём работы: 80 - 90 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: до 20.04.10

Стоимость: укажите вашу

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров