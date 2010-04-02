Курсовая работа, внутренний туризм (Россия)

$50
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Завершен3 заявки108 просмотров

Курсовая работа по дисциплине "Туристический и гостиничный бизнес"

тема "Внутренний туризм (на примере российской туристической компании)

объём 20-25 страниц

срок 7 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lalambra
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Lalambra
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад