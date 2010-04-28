Диплом по управлению персоналом

$150
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Завершен4 заявки174 просмотра

Коллективная форма организации и оплаты труда в современной организации . срок две недели. задание в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

Dasein
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$120
14 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Dasein
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад