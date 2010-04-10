Нужно выполнить практическую часть к курсовой по БЖД Расчёт естественного освещения; Расчёт искусственного заземления; Расчёт звукоизолирующей конструкции.
Диплом по мотивации результатов труда персонала
Тема:"Мотивация результатов труда и поведения персонала организаций" Диплом на примере Племзавода Семеновский.
1) первый в приложении дилом по другой организации (но тема один в один).
2) другой диплом по Племзаводу Семеновский, но по другой теме.
В приложении два диплома из них нужно сделать один.
сроки к концу марта к 30 марта.
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