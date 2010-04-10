Диплом по мотивации результатов труда персонала

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Завершен10 заявок177 просмотров

Тема:"Мотивация результатов труда и поведения персонала организаций" Диплом на примере Племзавода Семеновский.

1) первый в приложении дилом по другой организации (но тема один в один).

2) другой диплом по Племзаводу Семеновский, но по другой теме.

В приложении два диплома из них нужно сделать один.

сроки к концу марта к 30 марта.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sunnygirlcat
Светлана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
8 дней
Светлана сделала отличную работу! Те небольшие доработки, которые потребовались, исполнила быстро и качественно! Будем и дальше работать!

Заявки фрилансеров

Sunnygirlcat
Светлана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад