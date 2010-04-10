Диплом по мотивации результатов труда персонала

Тема:"Мотивация результатов труда и поведения персонала организаций" Диплом на примере Племзавода Семеновский.

1) первый в приложении дилом по другой организации (но тема один в один).

2) другой диплом по Племзаводу Семеновский, но по другой теме.

В приложении два диплома из них нужно сделать один.

сроки к концу марта к 30 марта.