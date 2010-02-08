БЖД Курсовая (только практика)

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужно выполнить практическую часть к курсовой по БЖД

Расчёт естественного освещения;

Расчёт искусственного заземления;

Расчёт звукоизолирующей конструкции.

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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