Диплом МБА по маркетингу

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Завершен2 заявки105 просмотров

Диплом МБА по маркетингу

Тема работы Разработка маркетинговой стратегии и плана маркетинга в условиях вывода на рынок нового продуктового направления.

Уникальность работы не менее 90%

Объем 100 стр.

15 лет назад
mar8392543
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

scienceofficer
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$100
14 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

scienceofficer
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад