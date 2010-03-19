Предмет: Кафедра социологии и социальной работы Вид работы: Диплом Объем: 70 стр. Тема работы: Реализация жилищной политики на региональном уровне (на примере СПб) Дополнительные требования: по утвержденному плану (вышлем ...
Диплом МБА по маркетингу
Диплом МБА по маркетингу
Тема работы Разработка маркетинговой стратегии и плана маркетинга в условиях вывода на рынок нового продуктового направления.
Уникальность работы не менее 90%
Объем 100 стр.
Выбранный исполнитель
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