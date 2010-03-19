Нужно написать курсовую по Маркетингу бизнес-портфеля, условия в прикрепленном файле
Курсовая работа База данных Access
Средство реализации: Access
Задание: Компания предоставляет услуги по страхованию частным лицам. Компания осуществляет страхование по нескольким видам договоров (страхование жизни, страхование имущества и т. д.). Клиент заключает с компанией договор страхования сроком на заданное число лет. В договоре указывается сумма страховки, получаемой страховщиком при наступлении страхового случая. Сумма страхового взноса, уплачиваемого страховщиком страхователю (компании) зависит от размеров страховой суммы, вида и срока страхования.
Если в период действия договора наступает страховой случай, компания (после проверки обстоятельств) производит выплату клиенту страховой суммы. На этом действие договора прекращается. Если страховые обстоятельства не наступают до окончания срока действия договора, он утрачивает силу. В таком случае компания обычно предупреждает клиента о скором истечении срока действия договора, предлагая ему перезаключить этот договор.
Руководство компании интересует спрос на виды страхования, поэтому оно периодически анализирует количество и суммы заключенных договоров по каждому из видов, а также оценивает риски, подсчитывая суммы страховых выплат по каждому виду договоров. Кроме того, составляется финансовый отчет деятельности компании за заданный период времени.
С целью повышения эффективности труда сотрудников страховой компании и снижения вероятности ошибок при оформлении договоров в информационной системе необходимо реализовать следующие функции:
расчет суммы взносов и подготовку к печати договора страхования;
возможность выбора видов страхования из перечня действующих;
составление перечня действующих договоров;
формирование отчета по видам страхования;
составление извещений клиентам об истечении сроков действия договоров в ближайшие две недели;
подсчет и подготовка к печати отчета по итогам работы страховой компании за заданный период времени.
надо сделать в access и описать пошагово с рисунками выполнение работы в ворде.
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