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Завершен10 заявок251 просмотр

Конспекты статей из журнала «вопросы истории»

Указать автора, название статьи, название журнала, год, № журнала, страницы. Объём 1,5 - 2 стр.

нужно 2 конспекта:

1. Журнал «Вопросы истории», 2003 г., № 11

Пенской В.В. Попытка военных реформ в России начала ХVII века.

2. Журнал «Вопросы истории», 2007, № 12.

Климов Е.В. — Монотеизм восточных славян.

15 лет назад
pepper11
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена в соответствии с поставленным заданием и в короткие сроки. Большое спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Интересное задание. Оплата сразу после получения работы. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад