Диплом - Экономика и управление

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Закрыт5 заявок145 просмотров

Необходимо написать диплом по дисциплине "экономика и управление".

Кто имеет опыт написания работ на заданную тематику и потянет дипломную работу - оставляйте свои координаты или стучитесь icq 576-940-178

15 лет назад
olegandr5
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров