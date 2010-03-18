Диплом - Экономика и управление

Необходимо выполнить курсовую по предмету: «Экономика предприятий туризма и гостиничного бизнеса» Тему можно выбрать любую из двух: 1. Мероприятия по повышению производительности труда персонала туристического предприятия 2.Мероприятия по повышению доходов туристического предприятия ...