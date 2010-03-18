Курсовая по статистике

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Тема: экономико- статистический анализ урожая и урожайности однолетних трав на сено. По Нурлатскому району РТ. Данные за 8 лет.

15 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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