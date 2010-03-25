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Тема: Представления Н.И. Лазаревского о народном суверенитете

Вам нужно найти книгу Лазаревский Н.И. Русское государственное право: Конституционное право. Т. 1 / - С.-Пб.: Тип. АО "Слово", 1913.(данная книга точно есть в Российской государственной библиотеке)

Прочитайте главу в его книге о народном суверенитете и сделайте обобщение его идей.

Если найдете еще литературу будет только плюс

Требования: объем 15 - 20 стр., оригинальность строго не менее 85%, в работе должны быть сноски, плюс приложить весь использованный материал (ксерокопии, записи от руки и т.д)

Срок выполнения 19.03.2010 до 21.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Eva_Hoduleeva
Ева 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
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Eva_Hoduleeva
Ева 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад