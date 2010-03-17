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Курсовая, техническая эксплуатация автотранспорта
Требуется автор для написания курсовой работы по технической эксплуатации автотранспорта. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Дисциплина: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Тема: Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов
Тип работы: курсовая работа
Объем: 30 листов
Цена: 2 500р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 31 марта
Срок сдачи первой главы: 26 марта
К 19 марта нужно выслать план работы с разбивкой по
параграфам.
Основной упор надо сделать на капитальном ремонте двигателя
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «эксплуатация автотранспорта»
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