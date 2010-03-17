Курсовая, техническая эксплуатация автотранспорта

Требуется автор для написания курсовой работы по технической эксплуатации автотранспорта. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Дисциплина: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Тема: Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов

Тип работы: курсовая работа

Объем: 30 листов

Цена: 2 500р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 31 марта

Срок сдачи первой главы: 26 марта

К 19 марта нужно выслать план работы с разбивкой по

параграфам.

Основной упор надо сделать на капитальном ремонте двигателя

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «эксплуатация автотранспорта»