Курсовой по БД

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БД «Издательства»

Издательство (название, город, год регистрации).

Книга (регистрационный номер, автор, название, издательство, год издания, количество страниц, УДК, ББК).

Организовать поиск книги по регистрационному номеру.

Необходимо выдавать следующие выходные документы:

1. Список издательств, отсортированный по алфавиту.

2. Список книг определенного издательства.

3. Сгруппированный список всех книг издательств с указанием количества различных наименований.

• Разработка объектной модели задачи

Объектная модель задачи выполняется с помощью пакета Rational Rose и включает создание трех типов диаграмм: диаграммы сценариев, или использова-ния (Use Case), диаграммы классов (Classes) и диаграммы последовательности (Sequence). Описание работы с этим пакетом см. в методических указаниях к ла-бораторной работе №1.

• Логическое проектирование структуры БД

Логическое проектирование структуры БД выполняется на основе объект-ной модели задачи с последующей нормализацией одним из методов - «Объект-Связь» или «Функциональные зависимости» (лабораторная работа №3), а затем с помощью CASE-средства - пакета ERwin. Описание работы с этим пакетом см. в методических указаниях к лабораторным работам №2.

• Физическое проектирование БД на сервере БД

Для клиент-серверного (трехзвенного) приложения на основании спроекти-рованной логической модели генерируется физическая модель данных для вы-бранного сервера БД. Описание работы по физическому проектированию БД на сервере БД Interbase. см. в методических указаниях к лабораторной работе №4.

• Корректировка БД на сервере

Следует сделать необходимые изменения и дополнения к серверной части, сгенерированной программой ERwin. Здесь следует дописать генераторы, исключения, хранимые процедуры и представления (просмотры), используя утилиту IBExpert. Описание работы с этой утилитой см. в методических указаниях (cli-ent_server.doc).

• Описание функций приложения

• Описание форм входных и выходных документов для каждой реализации.

При проектировании форм входных и выходных документов всегда нужно классифицировать их по функциям:

• формы - таблица (для отображения строк отдельной таблицы и, возможно, для редактирования);

• формы редактирования (для ввода/редактирования отдельной записи);

• формы «родительская - дочерняя» (для отображения строк нескольких взаимосвязанных таблиц);

• формы - выходные документы или отчеты.

В Delphi формы входных реализуются как компоненты типа TForm c размещенными на них другими визуальными и невизуальными компонентами, а формы выходных документов реализуются как компоненты TQuickRep.

Во всех системах следует уделять большое внимание разработке дружественного пользовательского интерфейса.

• Планирование тестов и описание тестов

При планировании тестов необходимо предусмотреть варианты исходных данных для проверки всех развилок программы в нормальных и аварийных ситуациях. В приложении к проекту приводятся результаты работы приложения для каждого теста.

Delphi
15 лет назад
quqer
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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