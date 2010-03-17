Курсовой по БД

БД «Издательства»

Издательство (название, город, год регистрации).

Книга (регистрационный номер, автор, название, издательство, год издания, количество страниц, УДК, ББК).

Организовать поиск книги по регистрационному номеру.

Необходимо выдавать следующие выходные документы:

1. Список издательств, отсортированный по алфавиту.

2. Список книг определенного издательства.

3. Сгруппированный список всех книг издательств с указанием количества различных наименований.

• Разработка объектной модели задачи

Объектная модель задачи выполняется с помощью пакета Rational Rose и включает создание трех типов диаграмм: диаграммы сценариев, или использова-ния (Use Case), диаграммы классов (Classes) и диаграммы последовательности (Sequence). Описание работы с этим пакетом см. в методических указаниях к ла-бораторной работе №1.

• Логическое проектирование структуры БД

Логическое проектирование структуры БД выполняется на основе объект-ной модели задачи с последующей нормализацией одним из методов - «Объект-Связь» или «Функциональные зависимости» (лабораторная работа №3), а затем с помощью CASE-средства - пакета ERwin. Описание работы с этим пакетом см. в методических указаниях к лабораторным работам №2.

• Физическое проектирование БД на сервере БД

Для клиент-серверного (трехзвенного) приложения на основании спроекти-рованной логической модели генерируется физическая модель данных для вы-бранного сервера БД. Описание работы по физическому проектированию БД на сервере БД Interbase. см. в методических указаниях к лабораторной работе №4.

• Корректировка БД на сервере

Следует сделать необходимые изменения и дополнения к серверной части, сгенерированной программой ERwin. Здесь следует дописать генераторы, исключения, хранимые процедуры и представления (просмотры), используя утилиту IBExpert. Описание работы с этой утилитой см. в методических указаниях (cli-ent_server.doc).

• Описание функций приложения

• Описание форм входных и выходных документов для каждой реализации.

При проектировании форм входных и выходных документов всегда нужно классифицировать их по функциям:

• формы - таблица (для отображения строк отдельной таблицы и, возможно, для редактирования);

• формы редактирования (для ввода/редактирования отдельной записи);

• формы «родительская - дочерняя» (для отображения строк нескольких взаимосвязанных таблиц);

• формы - выходные документы или отчеты.

В Delphi формы входных реализуются как компоненты типа TForm c размещенными на них другими визуальными и невизуальными компонентами, а формы выходных документов реализуются как компоненты TQuickRep.

Во всех системах следует уделять большое внимание разработке дружественного пользовательского интерфейса.

• Планирование тестов и описание тестов

При планировании тестов необходимо предусмотреть варианты исходных данных для проверки всех развилок программы в нормальных и аварийных ситуациях. В приложении к проекту приводятся результаты работы приложения для каждого теста.