Реферат по политологии

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Завершен7 заявок171 просмотр

Требования в прикрепленном файле.

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15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$12
4 дня
Очень доволен качеством выполненных работ! Рекомендую как ответственного исполнителя.
И выполнение этого, уже не первого от Сергея заказа, продемонстрировало, что с таким заказчиком можно смело сотрудничать.

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад