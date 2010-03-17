Дипломный проект "Строительство"

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Специализация- Строительство

вуз – МАДИ

тема – "Пр0ект п0одъезда авт0мобильных д0рог"

требования: экономическая, геологическая, строительная части + 10 чертежей А1 в автокаде.

Срок – 30 дней

P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю

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Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
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