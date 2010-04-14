Курсовая по С++

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Завершен3 заявки360 просмотров

Задание состоит в следующем.

Есть курсовая по С++ (классы и объекты), нужен человек, который не просто ее выполнит, а поможет понять как делать подобные задачи, даст ссылки на полезную литературу напишет комментарии к программе.

По сути больше репетиторской работы.Объяснять придется человеку, который неплохо знаком с Си, но не имел дело с ООП.

В приложении 1-я часть курсовой работы, таких заданий 24, но делать их все не обязательно.Если я пойму, с помощью ваших объяснений и рекоммендованной литературы, как сделать задания самостоятельно, то продолжать буду без вашей помощи и выплачу вам деньги.

Бюджет скромный, т.к. задания очень простые и платить столько, сколько берут сейчас репетиторы нет смысла.

Поэтому жду адекватных предложений, работа по сути не сложная.

Оплата Яндекс деньгами, WebMoney, или наличными (в Москве).

15 лет назад
Enfil
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Все четко и быстро.Очень ответственный исполнитель.Устроило все!Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад