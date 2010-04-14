Задание состоит в следующем.

Есть курсовая по С++ (классы и объекты), нужен человек, который не просто ее выполнит, а поможет понять как делать подобные задачи, даст ссылки на полезную литературу напишет комментарии к программе.

По сути больше репетиторской работы.Объяснять придется человеку, который неплохо знаком с Си, но не имел дело с ООП.

В приложении 1-я часть курсовой работы, таких заданий 24, но делать их все не обязательно.Если я пойму, с помощью ваших объяснений и рекоммендованной литературы, как сделать задания самостоятельно, то продолжать буду без вашей помощи и выплачу вам деньги.

Бюджет скромный, т.к. задания очень простые и платить столько, сколько берут сейчас репетиторы нет смысла.

Поэтому жду адекватных предложений, работа по сути не сложная.

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