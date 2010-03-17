Курсовая работа по Экономике предприятия

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Тема: Анализ качества, конкурентноспособности и обновления вырабатываемой продукции как важнейший фактор борьбы за рынки сбыта.

В работе необходимо использовать данные по Марийскому Машиностроительному заводу. Есть МУ (вышлю по заявкам). По предприятию есть отчетность на их официальном сайте (ссылку пришлю).

Вот какие документы выложены:

Итоги работы ОАО 'Марийский Машиностроительный Завод' в 2007 г.:

отчет ОАО ММЗ (2007г.);

бухгалтерский баланс (2007г.);

Устав и итоги работы ОАО 'Марийский Машиностроительный Завод' в 2004, 2005, 2006, 2008 гг.:

отчет ОАО ММЗ (2004г. 2005г. 2006г. 2008г.);

бухгалтерский баланс (2004г. 2005г. 2006г. 2008г.);

заключение ревизионной комиссии (2004г. 2005г. 2006г.);

аудиторское заключение (2004г. 2005г. 2006г.);

устав ОАО 'Марийский Машиностроительный Завод' (Устав, изменение №1, изменение №2, изменение №3, изменение №4);

Срок 25 марта

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$30
3 дня
Наша работа преравалась через час после согласования всех условий (наш клиент банально передумал). Но общение с Кристиной и подход к делу со стороны ее команды вызывают только приятные впечатления. Видно, что выбирая заказ люди действительно берут на себя обязательства выполнить. Обязательно будем обращаться снова. Действительно жалко, что проект прервался. Удачи Вам!!!!!
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

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kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад