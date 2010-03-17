Курсовая работа по Экономике предприятия

Наша работа преравалась через час после согласования всех условий (наш клиент банально передумал). Но общение с Кристиной и подход к делу со стороны ее команды вызывают только приятные впечатления. Видно, что выбирая заказ люди действительно берут на себя обязательства выполнить. Обязательно будем обращаться снова. Действительно жалко, что проект прервался. Удачи Вам!!!!!