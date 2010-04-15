Диплом по менеджменту

$150
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Завершен4 заявки193 просмотра

Проектирование и аттестация рабочих мест на предприятии . Срок две недели. Задание на диплом в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней
Марина отличный автор, диплом был написан, так что даже преподавателю было не к чему было придраться, что случается крайне редко, были небольшие задержки по срокам, но качество того стоило. Рекомендую всем, кто хочет качественный оригинальный диплом!!!!!
Очень довольна сотрудничеством с Александром! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо!!! Буду рада продолжить сотрудничество в рамках других проектов. Рекомендую Александра как ответственного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад