2 курсовые по лит-ре и русскому языку

Необходимо написать 2 курсовые работы по литературе и русскому языку.

1.Тема курсовой по русскому языку: "Интродуктивные употребления антропонимов в романе Бунина "Жизнь Арсеньева""

2. Тема курсовой по литературе: "Любовный сюжет и его художественная роль в трилогии А.Толстого "Хождение по мукам""

Требования: антиплагиат - 80%, объем 30-40 листов в каждой курсовой, достаточное количество литературных источников, оформление по ГОСТу.

Желательно, чтобы обе курсовые работы взял один исполнитель.

За обе курсовые работы 70$. Оплата по факту, после ознакомления, можно за каждую по отдельности, можно по окончанию.