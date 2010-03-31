Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер» Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники. Задачи: 1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности ...
Реферат по истории
Описать две монографии.
Первая тема Н.Л. Пушкарёва «Женщины Древней Руси»
Вторая тема на выбор.
Работа должна состоять из следующих частей:
Точное название анализируемого произведения.
Краткая биография автора
Основные положения монографии
Отношение к прочитанному.
Объем 5-7 стр.
Список монографий прилагается.
Проверка на плагиат! Оригинальность 80%!!!!!!
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