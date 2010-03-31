Реферат по истории

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Завершен2 заявки182 просмотра

Описать две монографии.

Первая тема Н.Л. Пушкарёва «Женщины Древней Руси»

Вторая тема на выбор.

Работа должна состоять из следующих частей:

Точное название анализируемого произведения.

Краткая биография автора

Основные положения монографии

Отношение к прочитанному.

Объем 5-7 стр.

Список монографий прилагается.

Проверка на плагиат! Оригинальность 80%!!!!!!

15 лет назад
pepper11
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень ответственный автор, все строго в срок, по заданию, ничего лишнего. Рекомендую Елену всем! К стати обращаюсь к ней за помощью уже не первый раз.
В очередной раз благодарна Павлу за четкое задание, интересную тему и быструю оплату. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад