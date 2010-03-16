Имеется готовый сайт. Необходимо написать диплом, согласно требованиям. Минимум 60 страниц + приложения.
Диплом по ОЗЗ
Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер»
Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники.
Задачи:
1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности медицинских работников (по данным литературного обзора).
2) провести анализ деятельности детской поликлиники № 1 и № 2.
3) дать медико-социальную характеристику участковых медицинских сестер двух поликлиник.
4) провести сравнительный анализ мнения медицинских сестер о их профессиональной удовлетворенности своей работой.
5) выявить основные факторы, влияющие на удовлетворение своей профессиональной деятельности медицинской сестры детской поликлиники.
Общий объем дипломной работы (без приложений, таблиц и графиков) 50 страниц + 15 на таблицы и рисунки
Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: введение – 3-5 страниц, заключение – 4-5 страниц, остальную часть работы занимает основная часть.
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14
размеры полей: правое – 10 мм, левое –30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац требует отступления на 5 знаков.
Оформлять СТРОГО по методичке с соблюдением всех требований
Сделать титульный лист,задание на дипломную работу и все что требует методичка+ РЕЧЬ
Статистику берем самую новую
Оригинальность от 90%
Срок 11 мая
Цена 3000 р. если за весь диплом,
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