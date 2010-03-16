Диплом по ОЗЗ

Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер»

Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники.

Задачи:

1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности медицинских работников (по данным литературного обзора).

2) провести анализ деятельности детской поликлиники № 1 и № 2.

3) дать медико-социальную характеристику участковых медицинских сестер двух поликлиник.

4) провести сравнительный анализ мнения медицинских сестер о их профессиональной удовлетворенности своей работой.

5) выявить основные факторы, влияющие на удовлетворение своей профессиональной деятельности медицинской сестры детской поликлиники.

Общий объем дипломной работы (без приложений, таблиц и графиков) 50 страниц + 15 на таблицы и рисунки

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: введение – 3-5 страниц, заключение – 4-5 страниц, остальную часть работы занимает основная часть.

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размеры полей: правое – 10 мм, левое –30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац требует отступления на 5 знаков.

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