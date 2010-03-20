Реферат по менеджменту.

Курсовой "Микропроцессорные средства" задание : "МП контроллер сейфа.Код замка от 0000 до 9999.Установка кода по последовательному каналу с центрального пульта охраны (ЦПО).Набор кода открывания производится с помощью 4 двоично-десятичных переключателей.Ввод кода для ...