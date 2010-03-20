Реферат по менеджменту.

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Завершен5 заявок240 просмотров

Реферат по теме "Закономерности, функции и принципы менеджмента"

В работе надо главным образом осветить следующие вопросы:

1. В чем состоит универсальный характер функций управления

2. влияние переменных внешней и внутренней среды на менеджмент

3. роль применения системного анализа при выстраивании системы менеджмента в организации

4. различия между средой прямого и косвенного воздействия на организацию и систему управления

Объем 8-11 стр. Оформление не нужно.

15 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за грамотную работы. Довольна исполнителем, и всем рекомендую.
Ответственный работодатель. Все четко. вовремя. Рекомендую!

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solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад